Меркель предсказала наступление новой исторической эпохи

Мир вступает в новую историческую эпоху. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Я думаю, что спустя четверть века после объединения Германии, окончания Холодной войны, новую историческую эру, возможно, сменит другая», — говорит она.

По её словам, открытость, а не популизм или изоляция станет решением таких мировых проблем, как глобализация, пишет RT.

«Мы ничего не получим, пытаясь решить проблемы путем поляризации и популизма,- отметила Меркель. - Мы должны показать, что придерживаемся основных принципов нашей нации».