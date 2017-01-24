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Басурин: Заявления Киева об "успехах" в Донбассе не соответствуют действительности

24.01.2017 - 06:41

Заявления украинской стороны о продвижении боевиков ВСУ в направлениях Дебальцево и Горловки не соответствуют действительности, Киев может использовать такую дезинформацию для сокрытия понесенных ранее потерь. Об этом сообщил сегодня замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Официальный Киев трубит о том, что в ряде населенных пунктов под Дебальцево и Горловкой военнослужащие ЛНР и ДНР покинули ранее занимаемые позиции, – это ложь. Не исключено, что таким образом украинское командование намерено скрыть истинную картину произошедшего, считая, что при помощи сообщений о мнимых успехах ВСУ на передовой им удастся скрыть чудовищные потери в рядах украинских войск при недавнем поражении на Светлодарской дуге 20 января", — заявил замкомандующего.

Он подчеркнул, что масштабные потери, понесенные Киевом при попытках атаковать позиции сил Народных Республик 20 января, связаны с несогласованностью действий командиров ВСУ, отсутствием внутреннего управления и взаимодействия между подразделениями.

"Все это привело к тому, что украинские силовики открыли огонь по собственным позициям из тяжелой артиллерии, что привело к гибели десятков украинских военных", — пояснил Басурин.

Представитель командования добавил, что для скрытия боевых потерь в районах Дебальцево и Горловки ВСУ снова прибегли к использованию крематориев, "которые пользовались популярностью у боевиков Киева в период активных боевых действий в конце 2014 – начале 2015 года", сообщают «Новости Донецкой Республики».

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