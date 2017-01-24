Спайсер: США готовы сотрудничать с РФ в борьбе с ИГ

США не исключают проведения совместных с Россией действий в Сирии. Об этом, пишет RT, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил в ходе пресс-конференции.

По его словам, США готовы к сотрудничеству с любой страной, которая разделяет их интересы в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Спайсер: «Президент (Дональд Трамп) ясно дал понять, что мы готовы к сотрудничеству с любой страной в борьбе против ИГ (запрещена в РФ) в том случае, если это соответствует нашим национальным интересам».