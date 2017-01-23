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Украина подала в ЕСПЧ пять исков против России

23.01.2017 - 22:21

Министерство юстиции Украины с 2014 года подало пять межгосударственных исков против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявил глава ведомства Павел Петренко.

"Есть пять больших дел Украины против России в ЕСПЧ", - сказал он в эфире украинского "Пятого канала".

Он уточнил, что речь идет об исках, связанных с событиями в Крыму и Донбассе и "нарушением" там прав человека.

Кроме того, есть еще блок дел, связанных с детьми- сиротами, которые были вывезены из Донбасса в Россию. Украина расценивает эти действия как "незаконное похищение".

Отдельные блоки дел касаются событий 2015 и 2016 годов.

"Я не исключаю, что будет дело и 2017 года", - добавил Петренко.
Министр выразил уверенность в том, что в результате рассмотрения этих исков удастся создать "позитивный для Украины прецедент", сообщают «Новости Донецкой Республики».

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