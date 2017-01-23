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Минобороны: США передали России координаты целей ИГ в Сирии

23.01.2017 - 22:40

В Минобороны заявили, что ВКС России 22 января получили от американской стороны по прямой линии из штаба международной коалиции координаты целей террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) в районе города Эль-Баб в провинции Алеппо. Об этом сообщается в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе ведомства.

«После проведения доразведки с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов и средств космической разведки двумя самолётами ВКС России и двумя самолётами сил международной коалиции по объектам террористов были нанесены авиационные удары», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате проведения совместной операции были уничтожены несколько складов боеприпасов и ГСМ, а также район скопления боевиков с техникой.
Ранее также сообщалось, что Россия и Турция 21 января провели в районе города Эль-Баб в провинции Алеппо операцию против ИГ (запрещена в РФ).

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