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Трамп объявил "войну" американским масс-медиа

23.01.2017 - 20:23

Дональд Трамп и его администрация вступили в открытое противостояние с американскими масс-медиа. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил журналистам, что их будут призывать к ответу за непроверенные или не соответствующие действительности материалы. Тем временем сами представители СМИ и знаменитости продолжают использовать любые возможности для того, чтобы подорвать авторитет нового президента.

На следующий день после инаугурации, Дональд Трамп обратился с приветственной речью к представителям американского разведывательного сообщества, которые собрались в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли. Новый президент прямо сказал разведчикам, что вступил в войну с представителями СМИ.

«У меня сейчас настоящая война с масс-медиа. Там работают самые бесчестные люди в мире!» — сообщил присутствующим Трамп.

Это заявление было встречено громким смехом и одобрительными выкриками из зала.

Действительно, представители медиа и индустрии развлечений даже после официального вступления Трампа в должность не оставляют попыток подорвать его авторитет. Зачастую переходя при этом за рамки дозволенного. Так, певица Мадонна на «Марше женщин» заявила, что хотела взорвать Белый дом, а сценаристка американского шоу Saturday Night Live на NBC Кэти Рич написала в своём Twitter, что сын Трампа Бэррон «будет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении», намекая на несколько скованное поведение 10-летнего мальчика во время официальных мероприятий.

Непрекращающиеся атаки на Трампа и его семью в СМИ привели к тому, что шутливыми заявлениями президента перед сотрудниками ЦРУ дело не ограничилось. Белому дому пришлось выступить с официальным заявлением по поводу нынешних действий масс-медиа.
Так, новый глава аппарата Белого дома Райнс Прибус обвинил американские СМИ в попытке подорвать легитимность президента США Дональда Трампа, пишет RT.

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