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Премьер Ирака поручил расследовать военные нарушения в Мосуле

23.01.2017 - 17:52

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился провести расследование многочисленных нарушений в отношении гражданских лиц, совершённых правительственными войсками и военизированными силами, сражающимися против боевиков «Исламского государства» (запрещена в РФ) в Мосуле. Об этом сообщает Associated Press.

По словам аль-Абади, в ходе расследования необходимо изучить «случаи похищений, жестокого обращения и насилия» в отношении гражданских лиц. Иракский премьер возлагает вину за совершение данных преступлений на группы, которые «пользуются добрым именем» иракских солдат, а также шиитских и суннитских военизированных формирований.

Ранее представители ООН призвали власти Ирака расследовать убийство пленных джихадистов. Как сообщалось, в сети появилась видеозапись того, как иракские военнослужащие пытают, а затем убивают пленных боевиков ИГ (запрещена в РФ), пишет RT.

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