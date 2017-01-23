Савченко: Украинская власть является врагом номер два

Украинская власть является врагом номер два. Об этом, как передает RT, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью изданию «Фраза».

По ее словам, «наверное, мне нужно меньше лирики и надо объяснять всё это людям более политическим языком, но мне очень хочется донести до людей какую-то истину через эмоцию, чтобы они начали чувствовать сердцем, думать головой, а не просто ожесточили своё сердце, отключили мозг и слушали пропаганду нашей власти, которая, в принципе, является нашим врагом номер два».

При этом он заявила, что врагом номер один является Россия.