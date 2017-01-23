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Порошенко обсудил с президентом Эстонии санкции против РФ

23.01.2017 - 15:45

Президент Украины Пётр Порошенко обсудил с эстонским лидером Керсти Кальюлайд ситуацию в Донбассе и антироссийские санкции.

«Мы обсудили с господином президентом текущую ситуацию на востоке Украины и необходимость соблюдения Минских соглашений, а также то, что санкции против России надо продолжать до тех пор, пока Минские соглашения не будут выполнены полностью, и до тех пор, пока Россия не будет снова выполнять все международные обязательства», — цитирует Кальюлайд «112 Украина».

Порошенко, в свою очередь, заявил, что Киев настроен на шаги по «скорейшему освобождению заложников» в Донбассе, пишет RT.
Визит президента Украины в Эстонию начался 23 января. Ожидается, что в ходе него глава государства встретится с представителями украинской общины, проживающими в Эстонии.

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