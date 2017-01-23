Порошенко создал военно-воздушную зону "Восток"

Президент Украины Пётр Порошенко внёс изменения в военно-административное деление страны. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

Согласно изменениям, создаётся военно-воздушная зона «Восток», в которую вошли районы Донецкой и Луганской областей, неподконтрольные Киеву.

Отмечается, что зона «Восток» является зоной ответственности воздушного командования «Восток».

«Воздушное пространство над территорией отдельных районов Донецкой и Луганской областей в пределах военно-воздушной зоны «Восток» относится к зоне ответственности воздушного командования «Восток» с учётом особенностей, определённых Законом Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», — отмечается в указе.

При этом уточняется, что границами зон являются «условные вертикальные поверхности», которые проходят по линии границы вокруг и по прямым линиям внутри страны, пишет RT.