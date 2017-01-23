В Новосибирске экстренно приземлился пассажирский Boeing 757

В Новосибирске из-за неисправности шасси экстренно приземлился пассажирский Boeing 757 авиакомпании Azur Air, выполнявший чартерный рейс из Пхукета в Самару. Об этом, как передает RT, сообщила представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

«Чартерный рейс следовал из Пхукета в Самару с дозаправкой в Новосибирске со 116 пассажирами и семью членами экипажа, - сообщила Горубнова. - Посадка в Новосибирске прошла благополучно, пострадавших нет», пишет RT.

По ее словам, спустя некоторое время после вылета из аэропорта Пхукета стало известно, что на взлетной полосе обнаружены некие фрагменты. В настоящее время техники осматривают самолет.