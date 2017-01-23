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ВСУ из артиллерии обстреляли окрестности Ясиноватой

23.01.2017 - 16:19

Украинские силовики сегодня днем обстреляли из артиллерийских орудий калибра 152 мм территорию промзоны вблизи Ясиноватой. Об этом сообщил источник в силовых ведомствах Донецкой Народной Республики.

"Около полудня украинские военные открыли огонь по территории промзоны из арторудий калибра 152 мм. В ходе обстрела противником было выпущено 20 снарядов", — сказано в сообщении.

По данным источника, подразделения ВСУ на протяжении дня обстреливали также прифронтовые территории Новоазовского и Тельмановского районов Республики: из минометов калибра 82 мм были обстреляны соответственно села Ленинское и Белая Каменка. Под огонь украинских силовиков попал и донецкий аэропорт.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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