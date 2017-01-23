Мутко: Жеребьёвка ЧМ-2018 может пройти в Кремле

Жеребьёвка чемпионата мира по футболу, который состоится в России летом 2018 года, может пройти в Кремле 1 декабря.

Об этом заявил вице-премьер России по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко.

«Ещё одно серьёзное событие будет после Кубка конфедераций. 1 декабря пройдёт уже финальная жеребьёвка чемпионата мира по футболу. Мы предложили в качестве места проведения Кремлёвский дворец съездов. Всё это устроило ФИФА, и сейчас готовим эту финальную жеребьёвку», — сказал Мутко, пишет RT.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что не видит оснований лишать Россию права проведения ЧМ-2018.