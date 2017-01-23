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Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удары по объектам ИГ в Сирии

23.01.2017 - 14:57

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с территории России, в понедельник 23 января нанесли удары по объектам террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) в сирийском Дейр эз-Зоре. Об этом, как передает RT, сообщает Минобороны России.

«23 января 2017 г. шесть дальних бомбардировщиков Ту-22м3, взлетев с аэродрома на территории РФ и совершив перелёт над территорией Ирака и Ирана, нанесли групповой авиационный удар по пунктам управления, складам с вооружением и боеприпасами боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ), действующих в районе населенного пункта Дейр эз-Зор», — говорится в заявлении военного ведомства.

Прикрытие бомбардировщиков производилось Су-30см и Су-35с, после выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

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