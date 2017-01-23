ВСУ за сутки 991 раз обстреляли территорию ДНР

Украинская армия за минувшие сутки почти тысячу раз открывала огонь по прифронтовым территориям ДНР. Об этом сегодня завил журналистам заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

«Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. Преступные силы Украины за прошедшие сутки 991 раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории Республики 33 артснаряда калибром 152 и 122 мм, 10 танковых снарядов, 200 мин, а также 722 боеприпаса из различных типов гранатометов. Применялись БМП и стрелковое оружие», — сказал Басурин.

Басурин отметил, что под огонь ВСУ попали Докучаевск, поселки Александровка и Трудовские на западе Донецка, Доломитное и Зайцево на севере Горловки, Ясиноватая и окрестные населенные пункты Спартак, Крутая Балка и Веселое, а также Ленинское, Безыменное, Саханка и Коминтерново на юге Республики, сообщают «Новости Донецкой Республики».