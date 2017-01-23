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ВСУ за сутки 991 раз обстреляли территорию ДНР

23.01.2017 - 14:44

Украинская армия за минувшие сутки почти тысячу раз открывала огонь по прифронтовым территориям ДНР. Об этом сегодня завил журналистам заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

«Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. Преступные силы Украины за прошедшие сутки 991 раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории Республики 33 артснаряда калибром 152 и 122 мм, 10 танковых снарядов, 200 мин, а также 722 боеприпаса из различных типов гранатометов. Применялись БМП и стрелковое оружие», — сказал Басурин.

Басурин отметил, что под огонь ВСУ попали Докучаевск, поселки Александровка и Трудовские на западе Донецка, Доломитное и Зайцево на севере Горловки, Ясиноватая и окрестные населенные пункты Спартак, Крутая Балка и Веселое, а также Ленинское, Безыменное, Саханка и Коминтерново на юге Республики, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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