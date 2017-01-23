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Финляндия готова организовать встречу Путина и Трампа

23.01.2017 - 13:59

Финляндия готова организовать встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на саммите Арктического совета. Как сообщает RT, об этом заявил премьер-министр Финляндии Юха Сипиля.

«Мы готовы организовать такую встречу на саммите Арктического совета, если политическая ситуация будет располагать к этому», — сказал он.

В то же время, по его словам, на данный момент нет сигналов, свидетельствующих о том, что такая встреча может состояться.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дата возможного телефонного разговора Путина и Трампа согласовывается.

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