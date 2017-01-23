Лавров: Позиция Трампа о приоритете борьбы с ИГ совпадает с российской

Позиция президента США Дональда Трампа о том, что борьба с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ) должна быть приоритетной, совпадает с позицией Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД сообщил это в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.

Российский дипломат также отметил, что Москва готова учитывать предложения Вашингтона по данному вопросу.

Ранее в своей инаугурационной речи Трамп пообещал ликвидировать радикальный исламский терроризм.

Позднее в Белом доме уточнили, что приоритетом новой администрации США станет уничтожение ИГ (запрещена в РФ), пишет RT.