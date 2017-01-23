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Лавров: Порошенко пытается уклониться от выполнения Минских соглашений

23.01.2017 - 12:59

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украина Петр Порошенко пытается уклониться от выполнения Минских соглашений.

«Надеемся, что те страны Евросоюза, которые выступают гарантами минских договоренностей, а их наряду с Россией и Украиной подписали, как вы знаете, Германия и Франция, надеемся, что в Париже и Берлине обратят внимание на это», — добавил дипломат, пишет Газета.Ru.

Это заявление Лавров сделал по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сиярто.

Ранее Лавров заявил, что Москва согласна на вооружение наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения в Донбассе стрелковым оружием, отметив, что такая мера поможет прекратить нарушение обязательств по минским договоренностям.

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