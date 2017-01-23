Лавров: Порошенко пытается уклониться от выполнения Минских соглашений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украина Петр Порошенко пытается уклониться от выполнения Минских соглашений.

«Надеемся, что те страны Евросоюза, которые выступают гарантами минских договоренностей, а их наряду с Россией и Украиной подписали, как вы знаете, Германия и Франция, надеемся, что в Париже и Берлине обратят внимание на это», — добавил дипломат, пишет Газета.Ru.

Это заявление Лавров сделал по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сиярто.

Ранее Лавров заявил, что Москва согласна на вооружение наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения в Донбассе стрелковым оружием, отметив, что такая мера поможет прекратить нарушение обязательств по минским договоренностям.