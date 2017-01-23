Семь новых спортивных федераций появятся в ДНР

Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР в 2017 году планирует открыть семь новых спортивных объединений, среди которых федерации по бейсболу, кинологическому спорту и домино. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ближайшее время планируется создание федераций по аэробике, спорту с собаками, айкидо, домино, шашкам, бейсболу и софтболу», – заявили в министерстве.

В Минспорте отметили, что последней на данный момент в Республике открылась федерация йоги. Произошло это в декабре 2016 года, сообщают «Новости Донецкой Республики».