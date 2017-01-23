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Берлускони: Россия должна стать другом для США и всего мира

23.01.2017 - 11:59

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони считает, что Россия должна стать другом и союзником для США и всего свободного мира, пишет RT.

«С одной стороны, я очень благосклонно воспринимаю возврат (США) к сотрудничеству с Россией президента Путина, которая для Америки и всего свободного мира должна стать другом и союзником, а не врагом», — приводит итальянская газета La Stampa слова Берлускони.

Бывший премьер-министр также отметил роль России в решении проблем нелегальной миграции, с которой столкнулась Италия.

По словам Берлускони, для того, чтобы перекрыть этот поток нелегальной миграции и стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке, необходима крупная коалиция, «где главными действующими лицами должны стать Европа, США, Россия, Китай и умеренные арабские страны».

Ранее бывший премьер-министр Италии Романо Проди призвал ЕС немедленно отменить антироссийские санкции.

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