Экс-премьер Италии: ЕС должен немедленно отменить санкции в отношении РФ

ЕС должен немедленно отменить антироссийские санкции. Об этом заявил бывший глава Еврокомиссии, экс-премьер-министр Италии Романо Проди в интервью итальянской газете La Stampa.

«Необходимо немедленно отменить санкции в отношении России. В этом я крайне убеждён, - заявил политик. - Можно приносить жертвы во имя солидарной политики, но, если солидарности больше нет, то и смысла упорствовать нет».

Он также призвал Европу «сыграть на опережение, не оставляя США привилегированную роль в отношениях с Россией», пишет RT.