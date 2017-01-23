Челси Клинтон вступилась за младшего сына Трампа

Дочь экс-президента США Билла Клинтона и бывшего кандидата на пост президента страны от демократов Хиллари Клинтон Челси вступилась за младшего сына американского лидера Дональда Трампа Бэррона после насмешек в его адрес в социальных сетях.

«Бэррон Трамп заслуживает, как и все дети, просто быть ребёнком. Но защита каждого ребёнка также означает противостояние политике президента США, которая вредит детям», — написала Челси Клинтон в своём Twitter.

Ранее 10-летний сын Дональда Трампа подвергся насмешкам в соцсетях. Так, сценаристка американского шоу Saturday Night Live на NBC Кэти Рич написала в своём Twitter, что «Бэррон будет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении», однако через некоторое время удалила твит, пишет RT.