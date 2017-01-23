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ВСУ обстреляла окраины Донецка, Горловки и окрестности Ясиноватой

23.01.2017 - 10:07

Украинские силовики с вечера выпустили 159 артиллерийских снарядов и мин по окраинам Донецка, Горловки, окрестностям Ясиноватой и югу Республики. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.

«Накануне вечером украинская сторона начала обстрелы поселков Александровка на западе Донецка, Зайцево под Горловкой, Крутая Балка вблизи Ясиноватой, территории Донецкого аэропорта и села Саханка на юге ДНР. По этим территориям было выпущено в общей сложности 159 артснарядов калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм. Обстрелы продолжались до 02:00», — сказано в сообщении.

Наряду с тяжелыми орудиями и минометами при обстрелах территории Республики ВСУ использовали вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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