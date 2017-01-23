СКР возбудил дело против 5 причастных к деятельности "Правого сектора" россиян

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении пяти россиян, причастных к деятельности украинского «Правого сектора» (запрещена в РФ). Об этом следует из заявления представителя СК Светланы Петренко, пишет RT.

«По данным следствия, все эти граждане поддерживают радикальные взгляды, а также идеи фашизма и национализма. В разное время они выехали на Украину, где вступили в ряды «Правого сектора» (запрещена в РФ). В зависимости от должности каждый из них выполнял определенные задачи в интересах этой организации», — говорится в заявлении.

Согласно информации СК, двое подсудимых участвовали в карательных операциях против мирного населения Донбасса, другие — принимали участие в массовых мероприятиях организации, а также вели пропаганду в интернете.

«Следственный комитет ещё раз предостерегает российских граждан, которые полагают, что можно принимать участие в различного рода авантюрах, локальных вооружённых конфликтах на стороне запрещённых экстремистских организаций и об этом никто не узнает. Это не так», — подчеркнули в ведомстве.

По словам Петренко, сведения о подобной деятельности рано или поздно станут известны российским правоохранительным органам.