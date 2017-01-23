Информационно-аналитическое сетевое издание
понедельник, 23 Января, 2017
Видео Интервью

Подробно

Вальс намерен защитить Францию от РФ и США

23.01.2017 - 06:53

Бывший премьер-министр, кандидат в президенты Франции Мануэль Вальс пообещал защитить страну от США и России. Об этом сообщает Sputnik.

«Я отказываюсь бросать французов перед лицом ультраправых, которые разрушат нашу страну, перед лицом правоцентристов во главе с Франсуа Фийоном — резких, либеральных, как никогда раньше, и консервативных, а также перед лицом Америки Дональда Трампа и России Владимира Путина», — заявил он после завершения первого тура праймериз правящей Социалистической партии во Франции.

Второй тур праймериз социалистов состоится 29 января.

Ранее стало известно, что Вальс и бывший министр образования Бенуа Амон вышли во второй тур праймериз, пишет RT.
Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.

ПолитикаБольше материалов
Грядет вторая Рада
Константин Щемелинин
Охота на бизона
Александр Гончаров
«Плохиш» Трамп
Борис Джерелиевский
При НАТО Косово — не Сербия
Николай Севостьянов
Не время для Ялты-2
Константин Щемелинин
Евреи бомбят Сирию
Николай Севостьянов
Хищник с аурой индиго
Александр Гончаров
Колесо историиБольше материалов
Директива бомбиста
Александр Загорский
Оборона Серафима Саровского
День почитания святого молитвенника Русской земли
Алексей Сокольский
Имперский Новый год!
Сын, распятый на кресте, даст силу детской чистоте и славу русской красоте…
Александр Гончаров
ЭкономикаЕще
Холодильник победил телевизор
Константин Щемелинин
Секта улюкаевского «дна»
Гайдаровский форум как зависимость от саудовского короля
Вячеслав Булатов
Куда катится гривна?
Пик падения — 60 грн/USD
Константин Щемелинин
ПроисшествияЕще
Вещмешок для мозгов СБУ
Его хватит для "доказательств агрессии России на Украине"
Вячеслав Тихвинцев
Беня прибирает к рукам КЕРООР?
Коломойский пытается контролировать еврейские организации РФ
Арнольд Гейзер
ОбществоЕще
От Магомета - к Спасителю
Владислав Гулевич
"Защитникам Сталина"
Революция пожирает своих детей в Орле
Отдел информации
К(х)рестьянская армия России
Для москвича или питерца армия — досадная жизненная помеха
Олег Назаров
16+
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования