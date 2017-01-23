Вальс намерен защитить Францию от РФ и США

Бывший премьер-министр, кандидат в президенты Франции Мануэль Вальс пообещал защитить страну от США и России. Об этом сообщает Sputnik.

«Я отказываюсь бросать французов перед лицом ультраправых, которые разрушат нашу страну, перед лицом правоцентристов во главе с Франсуа Фийоном — резких, либеральных, как никогда раньше, и консервативных, а также перед лицом Америки Дональда Трампа и России Владимира Путина», — заявил он после завершения первого тура праймериз правящей Социалистической партии во Франции.

Второй тур праймериз социалистов состоится 29 января.

Ранее стало известно, что Вальс и бывший министр образования Бенуа Амон вышли во второй тур праймериз, пишет RT.

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.