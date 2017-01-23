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Хакеры разместили сообщение об "атаке РФ" в твиттере The New York Times

23.01.2017 - 06:21

Взломавшие один из аккаунтов издания The New York Times в твиттере хакеры разместили в нем ложное сообщение о якобы российском ракетном ударе по США, передает The Hill.

«СРОЧНО: по словам источника, Владимир Путин сказал: Россия будет атаковать Соединенные Штаты при помощи ракет», — говорилось в тексте удаленного сообщения, пишет Газета.Ru.

Это сообщение было удалено и вместо него было опубликовано новое, в котором говорится о том, что издание проведет расследование по факту данного инцидента. В The Hill отмечают, что взломщиками могли выступить хакеры из группы OurMine, которые ранее распространяли фальшивые сообщения о смерти королевы Елизваеты II и певицы Бритни Спирс.

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