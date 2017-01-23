СМИ: Контрразведка США изучала контакты советника Трампа с РФ

Агенты контрразведки США расследовали контакты советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна с российскими официальными лицами. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Флинн стал первым представителем администрации Трампа, попавшим под расследование, которое проводят ФБР, ЦРУ и Агентство национальной безопасности (NSA), чтобы доказать «тайное участие России» в избрании Трампа президентом США.

Отмечается, что данный момент точно неизвестно, когда контрразведка начала расследование, были ли выявлены «разоблачающие улики» и продолжается ли расследование до сих пор.

Как пишет издание, особое внимание уделено разговорам Флинна с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком, состоявшиеся 29 декабря, когда Барак Обама подписал закон о санкциях в отношении России.

По данным источника WSJ, целью расследования является определение характера контактов Флинна с российскими официальными лицами, а также факт их законности.

Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что в Белом доме «совершенно не осведомлены о каком-либо расследовании или даже основаниях для такого расследования».

Ранее сообщалось, что советник Трампа провёл пять разговоров с российским послом в день введения санкций, пишет RT.