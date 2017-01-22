СМИ: Россия способна за день сокрушить армию Британии

Британский военный аналитический центр исторического анализа и исследования конфликтов (CHACR) пришел к выводу, что снижение расходов на оборону страны привело к невозможности вести эффективную борьбу с таким врагом, как Россия, пишет The Times.

При этом Daily Mail указывает, что в исследовании также говорится, что единственное боевое подразделение британской армии может быть полностью ликвидировано Россией в течение дня, если не раньше.

Как объясняет The Times, в настоящее время Британия способна дислоцировать не более 5–10 тыс. солдат для ведения боевых действий.

Отмечается, что снижение расходов на оборону из бюджета «эффективно ликвидировало» возможность Великобритании «вести и поддерживать» эффективную борьбу против «компетентных [в военной сфере]» врагов. В пример аналитический центр приводит Россию.

По мнению CHACR, годы постоянных сокращений военного бюджета привели к «размыванию и исчезновению возможностей армии по дислоцированию».

Как сообщает издание, центр опубликовал исследование военных способностей Британии по итогам двух дней семинаров, в которых участвовали действующие и отставные военные, а также академики. В их документе указано, что это тревожный знак по поводу того, насколько Британия способна отразить атаку России на союзников по НАТО в Восточной Европе.

Ранее сообщалось, что британские корабли вновь собираются сопровождать российский авианосец «Адмирал Кузнецов» в своих территориальных водах на его обратном пути из Сирии, пишет Газета.Ru.