Медведев переизбран председателем партии "Единая Россия"

Члены «Единой России» приняли решение о продлении полномочий председателя партии Дмитрия Медведева на пять лет; в Высшем совете партии произошли изменения. Об этом сообщает RT.

Новыми членами Высшего совета партии стали главы Крыма (Сергей Аксёнов), Дагестана (Рамазан Абдулатипов) и Нижегородской области (Валерий Шанцев), главы Минстроя (Михаил Мень) и РЖД (Олег Белозёров), спикер Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин.

22 января премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил на заседании Высшего и Генерального советов партии «Единая Россия».