Медведев: Не стоит ждать отмены антироссийских санкций

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не стоит ждать отмены антироссийских санкций, призвав аграриев использовать сложившуюся ситуацию.

«Пора расстаться с иллюзиями, что какие-то санкции против России будут отменены. Нечего рассчитывать на приход каких-то новых лидеров иностранных», — сказал Медведев.

Премьер также отметил, что российские аграрии должны использовать эту ситуацию.

«Мы поддержим их в этом, так как в любых условиях мы будем кормить себя сами», — добавил глава правительства, пишет RT.

22 января Дмитрий Медведев выступил на заседании Высшего и Генерального советов партии «Единая Россия».