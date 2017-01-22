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Медведев: Не стоит ждать отмены антироссийских санкций

22.01.2017 - 15:13

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не стоит ждать отмены антироссийских санкций, призвав аграриев использовать сложившуюся ситуацию.

«Пора расстаться с иллюзиями, что какие-то санкции против России будут отменены. Нечего рассчитывать на приход каких-то новых лидеров иностранных», — сказал Медведев.

Премьер также отметил, что российские аграрии должны использовать эту ситуацию.

«Мы поддержим их в этом, так как в любых условиях мы будем кормить себя сами», — добавил глава правительства, пишет RT.

22 января Дмитрий Медведев выступил на заседании Высшего и Генерального советов партии «Единая Россия».

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