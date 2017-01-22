ВСУ за сутки 1428 раз обстреляли территорию ДНР

Обстановка на линии соприкосновения в зоне конфликта в Донбассе осложнилась, украинские силовики за сутки обстреляли территорию ДНР 1428 раз. Об этом сообщил сегодня журналистам в Донецке замкомандующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

«Обстановка в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки осложнилась. Преступные силы Украины почти в три раза увеличили обстрелы территории Республики по сравнению с предыдущими сутками. Количество обстрелов составило 1428», — сказал он.

Басурин уточнил, что противник выпустил по территории Республики 60 артснарядов калибром 152 мм и 122 мм, 306 мин, из них 97 — калибром 120 мм и 209 – 82 мм, а также 860 боеприпасов из различных типов гранатометов. Также, по данным командования, при обстрелах применялись БМП и стрелковое вооружение.

Под огнем оказались: поселки Зайцево, Железная Балка и Широкая Балка под Горловкой, город Ясиноватая и близлежащий поселок Крутая Балка; район Донецкого аэропорта, поселки Трудовские и Александровка в Петровском районе Донецка, населенные пункты Жабичево, Спартак и Веселое; поселок Михайловка в предместье Горловки; села Веселое, Сигнальное , Саханка, Ленинское, Коминтерново и Октябрь на юге Республики, сообщают «Новости Донецкой Республики».