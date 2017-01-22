Саакашвили пожаловался на СМИ Украины

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили высказал недовольство тем, что украинские СМИ отказались осветить его присутствие на инаугурации Дональда Трампа, но стали тиражировать фотографии его визита в США, «снятые людьми с российскими связями».

«Мы предлагали украинским телеканалам осветить мое присутствие на инаугурации Дональда Трампа. Все они отказались, зато некоторые из них дружно тиражируют фотки, снятые людьми с российскими связями, на которых я уже на выходе с церемонии ожидаю оставшуюся часть своей группы», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Также он отметил, что у него были контакты с командой Трампа, а снимки распространяют враги.

«То они тайком снимут меня в аэропорту, то на выходе с церемонии и потом приплетают всякую чушь. Всё это только подтверждает, что мы на правильном пути и враги нас боятся.

Пусть продолжают разгонять «чернуху», а мы будем продолжать работать со всеми нашими партнерами и друзьями для того, чтобы усилить международные позиции Украины. Лучше бы они тратили свой ресурс на усиление международных позиций страны, а не на погони за мной по аэропортам и туалетам», — добавил Саакашвили.

К посту бывший глава Грузии добавил скриншот публикации с фотографиями и заголовком «Саакашвили — смотрел на инаугурацию из-за забора», пишет RT.