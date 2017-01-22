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Саакашвили пожаловался на СМИ Украины

22.01.2017 - 13:49

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили высказал недовольство тем, что украинские СМИ отказались осветить его присутствие на инаугурации Дональда Трампа, но стали тиражировать фотографии его визита в США, «снятые людьми с российскими связями».

«Мы предлагали украинским телеканалам осветить мое присутствие на инаугурации Дональда Трампа. Все они отказались, зато некоторые из них дружно тиражируют фотки, снятые людьми с российскими связями, на которых я уже на выходе с церемонии ожидаю оставшуюся часть своей группы», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Также он отметил, что у него были контакты с командой Трампа, а снимки распространяют враги.

«То они тайком снимут меня в аэропорту, то на выходе с церемонии и потом приплетают всякую чушь. Всё это только подтверждает, что мы на правильном пути и враги нас боятся.

Пусть продолжают разгонять «чернуху», а мы будем продолжать работать со всеми нашими партнерами и друзьями для того, чтобы усилить международные позиции Украины. Лучше бы они тратили свой ресурс на усиление международных позиций страны, а не на погони за мной по аэропортам и туалетам», — добавил Саакашвили.

К посту бывший глава Грузии добавил скриншот публикации с фотографиями и заголовком «Саакашвили — смотрел на инаугурацию из-за забора», пишет RT.

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