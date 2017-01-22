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СМИ: Британия скрыла провальный пуск баллистической ракеты Trident

22.01.2017 - 13:52

В Минобороны Великобритании скрыли факт неудачного испытания баллистической ракеты Trident II D5 у берегов США в июне 2016 года. Об этом сообщает The Sunday Times.

По данным источника газеты, ракета, выпущенная с подводной лодки Vengeance у побережья Флориды, сбилась с нужного курса и полетела в сторону побережья США.

Отмечается, что ракета Trident способна нести ядерное оружие, но в момент инцидента ядерной боеголовки на ней установлено не было. По словам источника, ракета с ядерным вооружением способна уничтожить миллионы людей.

Источник отметил, что в Минобороны решили скрыть факт провала, опасаясь, что информация о неудачных испытаниях, которые проводились впервые за последние четыре года, может нанести ущерб системе ядерного сдерживания Великобритании, пишет RT.

В июле 2016 года парламент Великобритании санкционировал модернизацию системы Trident.

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