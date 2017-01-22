Порошенко назвал условие для внесения изменений в конституцию Украины

До решения вопросов безопасности в Донбассе изменения в Конституцию страны вноситься не будут. Об этом сообщил президент Украины Пётр Порошенко на праздновании Дня соборности Украины в Киеве.

Как сказал Порошенко, «до решения этих проблем в повестке дня не стоят и не будут стоять политические вопросы, в том числе это касается и изменений в Конституцию», пишет RT.

Глава страны добавил, что в этом ему удалось убедить западных политиков.

«Более того, в нелегком диалоге убедили наших западных союзников в том, что любым шагам по политическому урегулированию должен предшествовать очевидный и неоспоримый прогресс в вопросах безопасности», — подчеркнул Порошенко.