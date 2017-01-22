Порошенко: Украина не откажется от Донбасса

Президент Украины Пётр Порошенко отверг идею неких «политических сил» об отказе Украины от Донбасса, сообщает RT.

«Как ни прискорбно говорить об этом в День соборности, но у нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса..., - заявил Порошенко на праздновании Дня соборности Украины в Киеве. - Хочу адресовать этим политикам вопрос: господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?».

Также Порошенко заявил, что до решения вопросов безопасности в Донбассе изменения в Конституцию страны вноситься не будут.