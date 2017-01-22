Переговоры в Астане по Сирии пройдут за закрытыми дверями

Переговоры по сирийскому урегулированию в Астане начнутся в понедельник, 23 января, в 13:00 (10:00 мск) и должны завершиться в такое же время во вторник, 24 января. Они пройдут за закрытыми дверями. Об этом сообщает МИД Казахстана.

«Переговоры начнутся 23 января в 13:00 по времени Астаны (10:00 мск). Переговоры завершатся 24 января в 13:00 (предположительно) (10:00 мск)», — говорится в сообщении МИД.

Также отмечается, что «переговоры будут проходить за закрытыми дверями», пишет RT.

Накануне МИД Казахстана сообщил о прибытии на переговоры в Астану делегаций России, Турции и Ирана. Также стало известно, что США не станут направлять отдельную делегацию на встречу в Астане. Страну будет представлять посол США в Казахстане Джордж Крол.