Актер Стивен Болдуин призвал брата прекратить пародии на Трампа

Актер Стивен Болдуин призвал своего брата Алека прекратить пародии на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Page Six.

По его словам, пародии были смешными, однако их следует прекратить, поскольку «сейчас не время, чтобы дразнить нового президента».

Стивен подчеркнул, что люди «спокойно голосовали» за Трампа, потому что они в него верят, и теперь пришло время дать новому президенту США «возможность преуспеть и объединить страну».

Также он заявил о намерении запустить в YouTube собственный канал, направленный на поддержку Республиканской партии, пишет RT.

В декабре 2016 года Алек Болдуин получил награду кинокритиков США за пародию на Трампа. Позднее он рассказал, что за каждое появление в эфире шоу в образе Трампа ему платят $1,4 тыс.