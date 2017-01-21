Ле Пен: Президентство Трампа – удар по старой Европе

Избрание президентом США Дональда Трампа стало вторым после брексита ударом по старой Европе, считает лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.

«Второй удар (после брексита) не заставил себя долго ждать. Избрание президентом США Трампа. Его позиция по Европе ясна: он не поддерживает систему притеснения людей», — приводит Reuters её слова.

Она также выразила надежду на то, что 2017 год станет «годом, когда проснётся континентальная Европа», пишет RT.

«В 2016 году, наконец, пробудился англо-саксонский мир», — подчеркнула Ле Пен.

Ранее сообщалось, что в Европарламенте опасаются, что президентство Дональда Трампа может обернуться самым неблагоприятным развитием событий для стран Евросоюза.

20 января Дональд Трамп официально вступил в должность президента США.