ВСУ обстреляли район ДФС

Украинские силовики обстреляли район Донецкой фильтровальной станции, в то время как станцию инспектировал замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг. Об этом сегодня сообщили в оперативном командовании ДНР.

"Инспекция Александра Хуга и представителей СЦКК на ДФС прошла под обстрелы со стороны ВСУ. Огонь велся из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, также зафиксированы разрывы мин калибра 82 мм", — сказал собеседник агентства.

Также отмечается, что в целях безопасности на территорию станции не были допущены представители СМИ, которые приехали для освещения поездки замглавы СММ ОБСЕ, сообщают «Новости Донецкой Республики».