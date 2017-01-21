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ВСУ обстреляли район ДФС

21.01.2017 - 16:29

Украинские силовики обстреляли район Донецкой фильтровальной станции, в то время как станцию инспектировал замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг. Об этом сегодня сообщили в оперативном командовании ДНР.

"Инспекция Александра Хуга и представителей СЦКК на ДФС прошла под обстрелы со стороны ВСУ. Огонь велся из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, также зафиксированы разрывы мин калибра 82 мм", — сказал собеседник агентства.

Также отмечается, что в целях безопасности на территорию станции не были допущены представители СМИ, которые приехали для освещения поездки замглавы СММ ОБСЕ, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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