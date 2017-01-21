Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удары по объектам ИГ в Сирии

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли групповой авиационный удар по объектам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, сообщили RT в Минобороны России.

«Целями для поражения стали базовые лагеря бандформирований, склады вооружения и боеприпасов, скопления бронетехники и живой силы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что было подтверждено успешное поражение всех назначенных объектов.

Авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли Су-30СМ и Су-35С c аэродрома Хмеймим в Сирии.

Отмечается, что бомбардировщики отправились на операцию, взлетев с территории России. После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.