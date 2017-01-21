ВСУ за сутки 579 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские силовики за прошедшие сутки 579 раз обстреляли территорию ДНР, корректировка огня велась при помощи беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сегодня заявил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

"За прошедшие сутки преступные силы Украины 579 раз нарушили режим прекращения огня, — сказал он. При этом противник выпустил по территории Республики 40 артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 мм, два танковых снаряда, 129 мин калибром 120 и 82 мм, а также 407 боеприпасов из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое оружие", — сказал он на брифинге в субботу.

По словам Басурина, обстановка на линии фронта имеет тенденцию к обострению в связи с активным исполнением Киевским режимом последних указаний уходящей американской администрации.

"Что характерно, после визита Джозефа Байдена на Украину, который раздал четкие инструкции подконтрольным украинским чиновникам на демонстрацию обострения обстановки в зоне, так называемой, АТО, и истерического нагнетания мифической опасности", — пояснил замкомандующего.

Под огнем украинских силовиков оказались окраины Донецка – территория бывшего аэропорта, поселок Трудовские, Старомихайловка и Еленовка к юго-западу от города, сообщают «Новости Донецкой Республики».