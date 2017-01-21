Басурин обвинил наблюдателей ОБСЕ в некомпетентности

Наблюдатели миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе несколько дней назад посетили район Донецкой фильтровальной станции и видели там украинские позиции, однако не указали этого в своем отчете, сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Осмотрев место размещения блиндажа ВСУ в двухстах метрах от ДФС, в своем отчете отметили это как "некое сооружение". При этом следует отметить, что автомобиль Миссии ОБСЕ остановился в непосредственной близости от блиндажа с личным составом ВСУ, и зафиксировал его нахождение там. У нас есть даже фотография украинской позиции с автомобилем международных наблюдателей", - сказал он на брифинге в субботу, обвинив миссию ОБСЕ в некомпетентности, сообщают «Новости Донецкой Республики».