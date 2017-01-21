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Песков рассказал, когда Путин позвонит Трампу

21.01.2017 - 12:54

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин позвонит президенту США Дональду Трампу и поздравит его со вступлением в должность в ближайшие дни.

«Так или иначе главы государств встретятся. Мы ожидаем, что в ближайшие дни президент Путин позвонит президенту Трампу и поздравит его со вступлением в должность», — заявил Песков в интервью телеканалу «Россия 1».

Он добавил, что по протоколу президент России должен позвонить и поздравить нового президента.

Ранее в интервью телеканалу BBC Песков отметил, что организация встречи Путина с Трампом займёт месяцы, а не недели, пишет RT.

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