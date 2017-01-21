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Глава МИД Венгрии 23 января совершит визит в Москву

21.01.2017 - 12:19

Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто совершит 23 января визит в Москву по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова. Об этом, как передает RT, сообщается на сайте МИД России.

«Двусторонние отношения между нашими странами развиваются в позитивном ключе и характеризуются высокой степенью взаимного доверия, стабильностью, прагматизмом. Между Россией и Венгрией в настоящее время не существует серьёзных нерешённых проблем», — говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что визит Сийярто в Москву рассматривается как очередной этап развития интенсивного политического диалога между Россией и Венгрией.

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