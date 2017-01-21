Песков: Путин будет готов к встрече с Трампом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин будет готов к встрече с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает RT.

В интервью телеканалу BBC Песков отметил, что организация встречи Путина с Трампом займёт месяцы, а не недели.

«Это не будут предстоящие недели, давайте надеяться на лучшее, на то, что эта встреча состоится в ближайшие месяцы», — сказал пресс-секретарь.

Песков отметил, что не сомневается, что Путин будет готов к встрече.

20 января 2017 года Дональд Трамп вступил в должность президента США.