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МГБ ЛНР возбудило дело на сотрудника СБУ

21.01.2017 - 10:59

Министерство государственной безопасности ЛНР возбудило уголовное дело в отношении сотрудника СБУ Александра Овчинникова, который с помощью пыток завербовал жителя ЛНР. Об этом сообщила руководитель центра по связям с общественностью МГБ Евгения Любенко.

"Министерством государственной безопасности ЛНР установлена личность сотрудника спецслужбы Украины, который занимался вербовкой жителя ЛНР. Им является Овчинников Александр Анатольевич, в 2014 году он занимал должность начальника 4-го отдела главного отдела "К" в управлении службы безопасности Украины (УСБУ) в Луганской области", - сказала она.

Любенко рассказала, что в МГБ ЛНР обратился гражданин, который рассказал, что Овчинников, применяя пытки, вынудил его дать письменное согласие на сотрудничество с украинской спецслужбой. Мужчине был присвоен оперативный псевдоним и поставлена задача осуществлять сбор информации о деятельности командования и подразделений Народной милиции ЛНР, а также другие сведения, составляющие государственную и военную тайну.

"В отношении гражданина Украины Овчинникова Александра Анатольевича 1975 года рождения МГБ ЛНР возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33 – "Виды соучастников преступления", статьи 336 – "Шпионаж" УК ЛНР, то есть организация передачи, собирания, похищения или хранения в целях передачи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, а также организация передачи или собирания по заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, иных сведений для использования их против безопасности ЛНР, то есть шпионаж, если эти деяния совершенны иностранным гражданином", - уточнила Любенко, отметив, что Овчинников объявлен в розыск.

В Министерстве госбезопасности напомнили, что согласно примечанию статьи 335 УК ЛНР – "Государственная измена", своевременное сообщение о привлечении к сотрудничеству со стороны иностранных спецслужб является основанием для освобождения от уголовной ответственности, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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