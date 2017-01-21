Новый глава Пентагона пообещал работать над укреплением альянсов

Пентагон намерен работать над укреплением альянсов с американскими партнёрами. Об этом сообщил новый министр обороны США Джеймс Мэттис.

«Каждое наше действие будет направлено на обеспечение того, чтобы наши вооружённые силы были готовы к борьбе сегодня и в будущем, - говорит он. - Признавая, что ни одна страна не может быть в безопасности без друзей, мы с Госдепартаментом будем работать над укреплением наших альянсов».

Отмечается, что Мэттис пообещал использовать «каждый бюджетный доллар, направленный на оборону», пишет RT.