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Новый глава Пентагона пообещал работать над укреплением альянсов

21.01.2017 - 10:12

Пентагон намерен работать над укреплением альянсов с американскими партнёрами. Об этом сообщил новый министр обороны США Джеймс Мэттис.

«Каждое наше действие будет направлено на обеспечение того, чтобы наши вооружённые силы были готовы к борьбе сегодня и в будущем, - говорит он. - Признавая, что ни одна страна не может быть в безопасности без друзей, мы с Госдепартаментом будем работать над укреплением наших альянсов».

Отмечается, что Мэттис пообещал использовать «каждый бюджетный доллар, направленный на оборону», пишет RT.

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