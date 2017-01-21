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ВСУ выпустили свыше 80 снарядов и мин по территориям ДНР

21.01.2017 - 10:06

Украинская армия с вечера выпустила свыше 80 танковых и артиллерийских снарядов, а также мин по окраинам Донецка, Ясиноватой и Тельмановскому району Республики. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.

«С 19:00 до 22:00 украинская сторона обстреливала поселки Александровка на западе Донецка, Крутая Балка Ясиноватского района и село Николаевка Тельмановского района на юге Республики. За указанный период времени по этим районам был выпущен, в общей сложности 81 танковый снаряд, артиллерийский калибрами 122 и 152 мм и мины калибрами 82 и 120 мм», — сказано в сообщении.

Согласно информации собеседника, подразделения противника также выпустили несколько десятков боеприпасов из вооружения БМП и гранатометов.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, сообщают «Новости Донецкой Республики».

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