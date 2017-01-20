США выйдут из Транстихоокеанского партнерства

США выйдут из Транстихоокеанского партнёрства (TPP). Об этом говорится в программе новой администрации США на сайте Белого дома.

«Наша стратегия начинается с выхода из Транстихоокеанского партнёрства. Президент Трамп намерен пересмотреть Североамериканскую зону свободной торговли (NAFTA)», — говорится в документе.

Также отмечается, что если партнёры США откажутся от новых переговоров, которые дадут «американским рабочим честную сделку, тогда президент уведомит о намерении США выйти из NAFTA».

Ранее сообщалось, что Белый дом опубликовал программу новой администрации США, сообщает RT.