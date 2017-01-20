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Трамп: "Мы будем искать дружбы с другими странами мира"

20.01.2017 - 21:23

США не будут навязывать свой образ жизни другим странам. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи.

«Мы будем искать дружбы с другими странами мира, но будем понимать, что это их право — ставить свои интересы прежде всего, - заявил Трамп в ходе выступления. - Мы не хотим навязывать свой образ жизни кому-либо, мы хотим, чтобы он просто был примером для всех».

Также в своей речи Трамп пообещал ликвидировать радикальный исламский терроризм и заявил, что день инаугурации — это день триумфа простых граждан США, сообщает RT.

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